Париж, 25 июня, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Миграционный кризис, христиане на Востоке, изменение климата … Президент Франции Эммануэль Макрон встретиться во вторник утром, 26 июня с Папой Франциском и затронет несколько горячих тем, сообщает Le Point.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

В контексте мирного диалога пройдет встреча папы и Эммануэля Макрона. Оба оказывают активную пропаганду в Европе, имеют сильные убеждения в отношении мигрантов, видение религий в общество, положение христиан на Ближнем Востоке и, в целом проблема мира и риски, которые он несет.

На повестке дня стоит вопрос о мигрантах, который вызывает бурные обсуждения в Европе.

Незадолго до встречи с понтификом Эммануэль Макрон разделит завтрак с католической общиной Сант'Эджидио, организатором нескольких «гуманитарных коридоров», перевозящих сирийцев в Европу.

Эммануэль Макрон также встретится с государственным секретарем кардиналом Пьетро Паролином перед встречей с французской общиной и пресс-конференцией.

Главу государства будет сопровождать его жена Брижит, министр внутренних дел — ответственный за религию — Жерар Коломб и министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Ожидается, что Эммануэль Макрон пригласит папу римского во Францию, как это сделал его предшественник, но безрезультатно.