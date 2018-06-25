Кемерово, 25 июня, 2018, 08:22 — ИА Регнум. В рамках исполнения гособоронзаказа артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) из Кемеровской области приняли на вооружение 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7СМ «Малка» калибра 203-мм. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.

Mil.ru САУ «Малка»

Отмечается, что военнослужащие артиллерийского соединения уже прошли переподготовку по управлению новой техникой. Поступившие новейшие САУ примут участие в учениях, которые состоятся уже в июле 2018 года в Кемеровской области на Юргинском полигоне.

Добавим, САУ «Малка» способна производить до трех выстрелов в минуту, установка предназначена для уничтожения особо важных объектов и целей противника на расстоянии до 50 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что этап размещения государственного оборонного заказа на 2018 год фактически завершён, осталось проследить за эффективным расходованием бюджетных средств.

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