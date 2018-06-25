Новосибирск, 25 июня, 2018, 08:18 — ИА Регнум. Сибирский федеральный центр оздоровительного питания провёл экспертизу продуктов питания в столовой Законодательного собрания Новосибирской области. Результаты проверки на своей странице в Facebook озвучил директор Института Яков Новоселов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Молоко и кефир: молочных жиров практически нет. Смесь подсолнечного масла, воды и непонятно чего (не идентифицировано). Но в меню депутатов убеждают, что «это» — «молоко» и «кефир», — отмечает Новоселов.

Также выяснилось, что «обвешивают уважаемых депутатов». Например, салата «Каприз» не докладывают в порцию на 20%. Та же история и с котлетами. Но они ещё и «накачаны» водой (на 40% больше чем положено), а жиров, согласно результатам экспертизы, меньше на 40%, при этом на 40% повышено количество углеводов. Возникли вопросы и по другим блюдам: жиров, содержащихся в печени, яйце и подсолнечном масле меньше на 50%, а вот углеводов из более дешёвых источников (горошек, лук, морковь) — в два раза больше нормы.

«Тревожит такая ситуация… Если наши депутаты будут регулярно питаться таким ассортиментом, то неизбежно истощение, сердечно-сосудистые заболевания (инфаркты, инсульты), проблемы с иммунитетом и пищеварением. С одной стороны, действительно, народные избранники. Так же их травят и обманывают, как и всё остальное население. С другой стороны… неудивительно… Раз, уж, сами себя защитить не в силах, куда, уж, простым людям рассчитывать на наведение порядка», — считает Яков Новоселов.

https://www.facebook.com/yakov.novoselov.9/posts/1381006152001148

Отметим, что ранее проблемы с качеством продуктов питания были обнаружены в столовых школ и детских садов Новосибирской области. Например, проверка в Кривояшинской средней общеобразовательной школе в октябре 2016 года показала, что продукты питания в столовую учреждения принимались без документов, подтверждающих их качество и безопасность, а в самой школьной столовой сырые и готовые продукты питания хранились вместе.

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В начале сентября 2016 года только в одном Мошковском районе выявлены 46 нарушений в шести детских образовательных учреждениях.

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Большинство нарушений — по нормам хранения продуктов питания.

На многочисленные нарушения в столовых школ, детских садов и различных социальных учреждений указывали и представители общественности, но прокуратура региона признала их действия незаконными.

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В начале 2017 года в ситуации подключилось региональное отделение Общероссийского народного фронта, члены которого заявили, что будут добиваться внедрения системы эффективного контроля за качеством продуктов питания для детских садов и школ.

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В середине марта 2017 года прокуратура Новосибирской области проверила школы Здвинского района на исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства в организации школьного питания — в семи школах района грубо нарушались требования санитарного законодательства.

13 февраля 2018 года состоялось подведение итогов работы департамента образования мэрии города Новосибирска за 2017 год, на котором заявлялось, что для совершенствования процедуры закупок, повышения качества и безопасности продуктов питания разработаны типовые формы проектов контрактов и ужесточены штрафные санкции в случае поставки некачественного товара в школьные столовые.

«Анализ закупок за прошлый год показал положительную динамику в закупочной деятельности в сторону уменьшения прямых договоров. В результате ряда проведенных мероприятий доля местных производителей на рынке школьного питания увеличилась на 10%. Впервые департаментом образования разработано техническое задание и проведен аукцион на выполнение лабораторных исследований по идентификации продуктов питания (в том числе фальсификации), — отмечал в своём докладе и.о. начальника департамента образования Рамиль Ахметгареев. — Из средств бюджета города для обеспечения питанием учащихся на льготных условиях направляется более 300 миллионов рублей ежегодно».