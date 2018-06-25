Киев, 25 июня, 2018, 08:15 — ИА Регнум. Украинские власти своими реформами довели страну до обнищания, заявил в эфире «112 Украины» депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович.

Оноре Домье. Нищие. 1845

По его словам, впервые две трети граждан Украины не планируют в этом году свой отпуск. При этом такого не было даже в «обхаянном» властями страны коммунизме, когда у людей всегда был месяц отпуска.

«Если две трети населения страны не планируют отпуск, значит, вы довели страну до обнищания», — заявил депутат.

Напомним, ранее Рабинович заявил, что киевские власти, идя на поводу у Международного валютного фонда, окончательно обрушат экономику страны, поскольку Украина не в состоянии вернуть кредит в размере $1 млрд.

«Вы пытаетесь нас задушить до конца, потом обрушить нашу систему экономическую и добить нас», — отметил депутат, обращаясь к властям Украины.

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