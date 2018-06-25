Магнитогорск, Челябинская область, 25 июня, 2018, 08:13 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области нескольким выпускникам обнулили часть экзамена по русскому языку. Нули стоят за творческую часть, пишут местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Как сообщает Магсити74, с такой проблемой столкнулись более 10 детей. При этом в недоумении не только выпускники и их родители, но также и педагоги. По некоторым детям ожидали весьма высокие баллы за ЕГЭ. Реальность оказалась другой.

Дети уже подали апелляции. В областном министерстве образования о проблеме знают и обещают разобраться к концу июня. Возможно, причиной стал технический сбой.

Напомним, в основном, ЕГЭ на Южном Урале прошёл без нарушений. Правда, было несколько случаев удаления выпускников. В основном, за то. что они пронесли на экзамен мобильные телефоны, что категорически запрещено. Их работы, соответственно, не зачтены.