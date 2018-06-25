Южно-Сахалинск, 25 июня, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Ранее осуждённый за коррупцию бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин начал знакомиться с материалами нового уголовного дела о взяточничестве. Об этом сообщила сторона защиты экс-губернатора.

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По данным адвокатов Хорошавина, новое дело совпадает с обвинениями бывшего главы региона по первому делу, за которое признанный виновным во взяточничестве экс-губернатор в феврале 2018 года получил 13 лет колонии и штраф в размере 500 млн руб.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Хорошавин был задержан в апреле 2015 года, а затем арестован и отдан под суд по обвинению в многочисленных коррупционных эпизодах. По версии следователей, экс-глава региона и его подельники в 2014 году получили 18 взяток в размере от 2 до 10 млн рублей.

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