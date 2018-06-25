Бийск, Алтайский край, 25 июня, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Назначенный врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко сделал обнадёживающее заявление по поводу сохранения алтайских сёл. В ходе своего выступления на форуме «Алтайский край. Энергия развития» в Бийске, он в частности, отметил, что позиция российского руководства на этот счёт совпадает с его личной позицией.

Правительство Алтайского края Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко

«Мы должны за каждое поселение на самом деле бороться, сделать так, чтобы люди из Сибири не уезжали, чтобы они находили для себя возможности для реализации. Мы должны серьёзно поменять жизнь людей к лучшему», — подчеркнул Виктор Томенко.

Напомним, о том же самом в ходе недавней «прямой линии» сказал российский президент Владимир Путин, когда жители алтайского села Старая Суетка попросили главу государства сохранить сельскую школу.

Тогда Владимир Путин согласился с доводом о том, что если школу закроют, то село умрёт, и признал, что задача государства — обеспечить жителям Сибири и Дальнего Востока такие условия, чтобы они не покидали родные места.