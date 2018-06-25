Вашингтон, 25 июня, 2018, 07:50 — ИА Регнум. Договорившись с Турцией о дорожной карте по сирийскому городу Манбиджу, США не только выступили на стороне страны-агрессора, но и поддержали этнические чистки против курдов — своих основных союзников по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет Даг Бендоу в статье для The National Interest.

Kurdishstruggle Курдские повстанцы

Автор отмечает, что если бы на такие шаги пошли те или иные противники Вашингтона, например, Москва или Тегеран, которые бы договорились о том, насколько глубоко иранские войска могут войти в Иорданию, постпред США в ООН Никки Хейли призывала бы сплотиться против агрессоров, угрожая прийти на помощь пострадавшим. С другой стороны, своим решением администрация президента США Дональда Трампа продемонстрировала свою готовность поддержать этнические чистки, совершаемые Турцией. Дело в том, что США отдали приказ курдам покинуть занимаемые ими территории без каких-либо консультаций.

«Это было соглашение между Турцией и США. Ни один представитель местных курдов или арабов не принимал в нем участие», — отметил глава миссии сирийских курдов в США Синам Мохамад.

На этом фоне актуален вопрос, указывает автор, что произойдет, если курдские подразделения откажутся покинуть Манбидж и прилегающие территории. По всей видимости, Вашингтон в таком случае перестанет поставлять оружие, выведет свои войска и позволит ситуации развиваться своим курсом. Иными словами, США проявят бездействие на фоне агрессии Турции против союзников Вашингтона.

Напомним, сирийский Манбидж на протяжении долгого времени является предметом спора между Турцией и США. В Анкаре обеспокоены тем, что курдские Отряды народной самообороны (YPG) могут захватить контроль над частью границы между Турцией и арабской республикой.

Турецкие власти неоднократно указывали на то, что начатая в январе военная операция «Оливковая ветвь» может быть расширена и на Манбидж, что будет означать риск для находящихся там американских военных. Соглашения между Вашингтоном и Анкарой удалось добиться в начале июня после ряда визитов главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в США. Анкара и Вашингтон создадут «зону безопасности» вокруг города Манбидж.