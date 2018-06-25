Барнаул, 25 июня, 2018, 07:51 — ИА Регнум. Вторые сутки в Барнауле продолжают ликвидировать последствия сильного урагана, бушевавшего на Алтае вечером 23 июня. По данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, без электроснабжения остаются около 200 частных жилых домов с населением 632 человека.

Правительство Алтайского края Ураган в Барнауле

Работы по восстановлению электроснабжения осложняют упавшие деревья. В посёлке Цветы Алтая ситуация настолько серьёзная, что компания МРСК-Сибири обратилась к главе города Сергею Дугину с просьбой направить в поселок дополнительные силы и средства.

В посёлке Затон, где тоже восстанавливают энергоснабжение, после очистки и запуска насосной станции №8 удалось возобновить водоснабжение потребителей в центральной и нагорной частях Барнаула, а также в поселке Южном. По словам Сергея Дугина, аварийные работы в Цветах Алтая должны быть завершены до конца сегодняшнего дня.

Тем временем бригады коммунальщиков продолжают очищать город от поваленных деревьев и веток, а семь бригад Горэлектросети восстанавливать электросети в микрорайонах ВРЗ, в нагорной и старой частях города.

Как уже сообщало ИА REGNUM, грозовой шторм, накрывший Барнаул вечером, 23 июня, бушевал также на территории пяти сельских районов и двух городов. С разной силой стихия затронула Рубцовск, Новоалтайск, а также Поспелихинский, Шипуновский, Калманский, Первомайский и Тальменский районы. Более 80 тысяч человек в крае оставались без электричества. В Центральном районе Барнаула, принявшем на себя основной удар стихии, введён режим ЧС. Не обошлось без трагедий. В результате падения башенного крана погиб крановщик.