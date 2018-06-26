В России — двенадцатый день чемпионата мира по футболу. Сегодня, 25 июня, матчи мундиаля пройдут в Самаре, Волгограде, Калининграде и Саранске. Уругвай — Россия (Самара, «Самара Арена», 17:00 мск (18:00 по местному времени) Саудовская Аравия — Египет (Волгоград, «Волгоград Арена», 17:00 мск) Испания — Марокко (Калининград, стадион «Калининград», 21:00 мск (20:00 по местному времени) И. Р. Иран — Португалия (Саранск, «Мордовия Арена», 21:00 мск)

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу в России

08:00 25.06.2018 Результаты матчей за 24 июня: Англия — Панама 6:1. Япония — Сенегал 2:2. Польша — Колумбия 0:3.

08:07 25.06.2018 Иностранные болельщики привезли в Екатеринбург особую атмосферу. Горожане замечают: люди стали добрее, доброжелательнее. «Может, мы такими и останемся?» — надеются свердловчане.

08:08 25.06.2018 Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кокорин поздравил форварда сборной Аргентины Лионеля Месси с днем рождения. Об этом форвард санкт-петербургского «Зенита» написал в соцсети Instagram. Читайте также: Кокорин пожелал Месси сыграть против России в финале ЧМ-2018

08:22 25.06.2018 В 12-й день чемпионата мира по футболу начинаются матчи третьего тура группового этапа. Сборная России поспорит за первое место с командой Уругвая. В группе B определится соперник российской команды по 1/8 финала. Об этом: 12-й день ЧМ-2018: Сборная России поспорит за первое место с Уругваем

08:36 25.06.2018 В связи с некорректным поведением двоих представителей сборной Германии после матча с командой Швеции в рамках группового этапа ЧМ-2018 Международной федерацией футбола (ФИФА) было открыто дисциплинарное дело Об этом: Заведено дело по инциденту на матче Германия — Швеция

08:48 25.06.2018 В красноярском зоопарке «Роев ручей» амурская тигрица Юнона попробовала себя в роли оракула и предсказала исход матча чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными России и Уругвая. Подробности в материале: В Красноярске тигрица Юнона предсказала исход матча Россия — Уругвай

08:54 25.06.2018 До 36 градусов жары ожидается в Волгограде 25 июня — в день матча сборных Египта и Саудовской Аравии в рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2018. Читайте подробнее: Матч Египет — Саудовская Аравия: в Волгограде ожидается 36-градусная жара

08:56 25.06.2018 Шесть команд обеспечили себе право участия в 1/8 финала чемпионата мира по итогам двух туров. Это сборные России, Уругвая, Франции, Хорватии, Бельгии и Англии. Подробности в материале: Шесть команд вышли в плей-офф ЧМ-2018 по итогам двух туров

09:05 25.06.2018 Нападающий сборной Перу Джефферсон Фарфан из-за травмы не сыграет в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Австралии. Читайте в материале: Перуанский нападающий Фарфан не сыграет с Австралией на ЧМ из-за травмы

09:07 25.06.2018 Сегодня, 25 июня, в Калининграде, где вечером на поле одноимённого стадиона встретятся сборные Испании и Марокко, ожидается дождь. По прогнозам синоптиков, осадки не будут затяжными. Читайте подробнее: Дождь в Калининграде подмочит матч сборных Испании и Морокко

09:28 25.06.2018 В Саранске фанаты сборной Ирана мешали отдыхать перед матчем футболистам сборной Португалии. Болельщики, собравшиеся перед отелем, шумно вели себя, пели песни и били в барабаны. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду попросил фанатов успокоиться, жестом показав, что ему нужно выспаться перед важной игрой. Читайте подробнее: Рональду жестом успокоил шумных болельщиков сборной Ирана

10:03 25.06.2018 В Санкт-Петербург, где вечером 26 июня пройдет матч сборных команд Аргентины и Нигерии, приедут около 20 тысяч аргентинских болельщиков. Читайте подробнее: В Петербурге на матч с Нигерией ждут 20 тысяч аргентинцев

10:29 25.06.2018 Прекратить лить крокодильи слезы и показать настоящий мужской футбол на ЧМ-2018 призвал сборную Бразилии нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Эрик Кантона на своей странице в Instagram. Читайте также: Кантона призвал сборную Бразилии оставить крокодильи слёзы за пределами ЧМ

10:34 25.06.2018 Кот Ахилл из Эрмитажа в Санкт-Петербурге оказался самым лучшим предсказателем результатов матчей чемпионата мира по футболу — 2018. Он не ошибся ни одного раза. Также в тройку лидеров рейтинга, составленного аналитическим агентством ТУрСтар, вошли медведь Яков Потапыч в Москве и тапир Клеопатра из зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде. Читайте также: Названо самое точное животное-предсказатель ЧМ-2018

11:00 25.06.2018 С необычным предложением, которое помогло бы сборной Аргентины выйти из тупика и сохранить участие в чемпионате мира — 2018, выступил легендарный Диего Марадона. Он хотел бы, чтобы он сам и другие асы прошлого встретились с нынешней командой «альбиселесте»: "Мы бы защитили нашу честь. Сейчас нам очень больно видеть, как Хорватия забивает нам три гола, а мы сидим, сложа руки и ничего не делая. Я злюсь, потому что тот, кто носил эту форму, не может видеть, как ее громит соперник, который не является даже ни Германией, ни Бразилией, ни Голландией или Испанией». Об этом: Отчаявшийся Марадона предложил способ помочь сборной Аргентины

11:32 25.06.2018 В Екатеринбурге ЧМ-2018 вполне ожидаемо принёс прибыль владельцам кафе и ресторанов. Среднедневной оборот таких учреждений вырос на 234%. Подробности в материале: Продажи резко выросли: в Екатеринбурге подсчитывают доходы от ЧМ-2018

11:55 25.06.2018 Организация чемпионата мира по футболу в России находится на фантастическом уровне, заявила 25 июня посол Исландии в РФ Берглинд Асгейрсдоттир во время круглого стола в Ростове-на-Дону. Об этом: Посол Исландии в РФ назвала фантастической организацию чемпионата мира

12:04 25.06.2018 В волгоградском аэропорту 25 июня ожидают 19 самолетов, которые доставят в город 4 тыс. болельщиков сборных Саудовской Аравии и Египта. Напомним, матч между командами состоится на стадионе «Волгоград-Арена». Читайте подробнее: Болельщики прилетят на матч в Волгоград на 20 самолетах

12:08 25.06.2018 Одиннадцатый день чемпионата мира по футболу стал самым результативным на мундиалях с 1990 года. 24 июня в трёх матчах было забито 14 голов. Подробности в материале: На ЧМ-2018 установлен рекорд результативности, впервые за 28 лет

12:09 25.06.2018 Уже завтра, 26 июня, сборная Перу отправится домой. А пока футболисты провели предматчевую тренировку перед последней баталией на чемпионате мира по футболу — 2018 со сборной Австралии. Потренироваться перуанцы решили не на стадионе «Фишт» в Сочи, а на спортивной площадке в Адлере. Подробности в материале: Сборная Перу потренировалась в Сочи перед заключительным матчем на ЧМ-2018

12:18 25.06.2018 Белый кит Пузырь из дельфинария Анапы предсказал победу сборной России над командой Уругвая в рамках третьего матча группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом: Белый кит Пузырь предсказал победителя матча Россия — Уругвай

12:33 25.06.2018 Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, насколько для него важно выиграть ЧМ. Об этом пишет The Sun. Об этом: Месси: «Я всегда мечтал поднять над головой Кубок мира»

12:34 25.06.2018 Некоторые болельщики сборной Исландии выбрали оригинальный способ передвижения по городам России. Так, в Ростов-на-Дону футбольные фанаты прибыли на российском автомобиле повышенной проходимости «Нива», преодолев 8 тыс. километров. Ростов-на-Дону — это четвёртый российский город, в котором остановились поклонники футбольной сборной. Исландцы уже побывали в Калининграде, Москве и Нижнем Новгороде. Об этом: Из Исландии — на «Ниве»: болельщики прибыли на Дон к матчу ЧМ-2018

12:35 25.06.2018 Болельщики из разных стран поддержали сборную России и персонально нападающего Артёма Дзюбу перед матчем с Уругваем. Об этом: Видео: Болельщики стран-участниц ЧМ-2018 «отдали честь» Дзюбе

12:56 25.06.2018 Мэрия Сочи ожидает аншлаг в фан-зоне FIFA в Сочи на Южном молу во время трансляции матча между Россией и Уругваем, который начнется сегодня, 25 мая, в 17:00. В мэрии просят болельщиков заранее, за два часа или даже три, приехать в фан-зону и занять места. Подробности в материале: Матч Россия-Уругвай соберет в фан-зоне в Сочи 10 тыс. болельщиков

12:59 25.06.2018 Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча с Уругваем заявил, что команда хочет занять первое место в группе. Читайте: Черчесов: Сборная России хочет занять первое место в группе

13:14 25.06.2018 Чрезвычайный и полномочный посол Исландии в России Берглинд Асгейрсдоттир сообщила, что паспорта болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года получили около пяти тысяч граждан Исландии. Об этом: Пять тысяч исландцев получили паспорт болельщика ЧМ-2018 — посол Исландии

13:30 25.06.2018 В Екатеринбурге фан-зона может не справиться с наплывом желающих посмотреть матч между сборными России и Уругвая. Болельщикам советуют следить за информацией в соцсетях. Читайте также: Перед матчем «Россия — Уругвай» болельщикам разослано предупреждение

13:37 25.06.2018 В первые дни проведения чемпионата мира по футболу Санкт-Петербург уже посетили 150 тысяч туристов. По итогам ЧМ власти города ждут до 700 тыс. туристов. Об этом: В первые дни мундиаля Петербург посетили 150 тыс. туристов

14:08 25.06.2018 В Екатеринбурге 24 июня фан-зону посетили 25 800 человек. Здесь прошёл двойной праздник. Болельщики не только смотрели на экране за футболом, но и могли наблюдать номера, которые исполняли участники гала-концерта. Читайте подробнее: Аншлаг: в фан-зоне Екатеринбурга установлен новый рекорд

14:15 25.06.2018 Выдра Гарри из Сочинского морского зоопарка поставила на победу команды Уругвая в матче со сборной России. Об этом: Сочинская выдра поставила на Уругвай в матче с Россией

14:22 25.06.2018 Президент России Владимир Путин не сможет посетить игру российской сборной против Уругвая из-за отсутствия свободного времени в плотном графике, сообщил 25 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом: Песков объяснил, почему Путин не сможет посетить матч Россия-Уругвай

14:34 25.06.2018 Министр спорта РФ Павел Колобков пресс-конференции в Самаре сказал, что лучший стадион — это тот, на котором выигрывает сборная России. По мнению главы ведомства, стадион «Самара-Арена» — один из красивейших объектов чемпионата и безусловное украшение города. Также министр отметил стадионы в Саранске, Ростове и Екатеринбурге, а также «Зенит Арену» и «Лужники». Читайте также: Министр спорта РФ: Самый лучший стадион тот, где выигрывает сборная России

14:47 25.06.2018 В одном из баров в Рио-де-Жанейро во время матча группового турнира ЧМ-2018 Бразилия — Сербия клиенты будут получать бесплатное пиво за каждое падение нападающего Неймара. Об этом сообщается на странице Seleção Brasileira в соцсети Twitter. Читайте подробнее: Клиентов бара в Бразилии угостят пивом после каждого падения Неймара

14:51 25.06.2018 В случае выхода сборной России в четвертьфинал чемпионата мира по футболу — 2018 вся команда сможет в течение года бесплатно пользоваться услугами «Аэроэкспресса». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 июня сообщили в пресс-службе компании. В социальных сетях запустили акцию #еслинашивыиграют. Цель инициативы: поддержать сборную России по футболу на всех этапах мундиаля. Как отметили в компании, к инициативе также присоединились аэропорты «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково», а также Центральная пригородная пассажирская компания. Подробности в материале: За выход в четвертьфинал сборную России будут год катать на аэроэкспрессах

14:56 25.06.2018 Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. Степана Эрьзи в пресс-центре Саранска представил оригинал работы русского скульптора Беатрис Сандомирской «Житель далекой планеты Юпитер». Скульптура получила известность после того, как португальские журналисты разглядели в образе пришельца сходство с лидером сборной Португалии — Криштиану Роналду. Также к ЧМ-2018 музей привез постеры международного проекта Footb-AllMix. Постеры созданы дизайнерами из тех стран, которые проводят матчи в Саранске. Читайте также: Мордовский музей представил скульптуру «двойника» Криштиану Роналду

14:57 25.06.2018 В Волгограде за 10 дней чемпионата мира по футболу площадку «Фестиваль болельщиков» посетили более 300 тыс. человек. Еще 82 тыс. человек посетили футбольные матчи, которые состоялись на стадионе «Волгоград-Арена». Об этом: Фестиваль болельщиков в Волгограде посетили 300 тыс. человек

15:00 25.06.2018 Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер оценил организацию ЧМ-2018 в России на 9 баллов. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью Sport24.ru. Читайте подробнее: Блаттер поставил 9 баллов России за организацию ЧМ-2018

15:02 25.06.2018 Принимающая ЧМ-2018 Россия является великой спортивной силой, поскольку она сумела организовать лучший чемпионат в истории, заявил 25 июня журналистам министр спорта Уругвая Фернандо Касерес. Читайте также: Россия организовала лучший ЧМ-2018 в истории — министр спорта Уругвая

15:04 25.06.2018 После неудачного старта на ЧМ-2018 у сборной Исландии не опустились руки. Команда всё-также стремится выйти в плей-офф футбольного первенства планеты. В этом игрокам обещает помощь полузащитник сборной Исландии Арон Гуннарссон. По его словам, уверенности исландским футболистам придаёт предыдущая домашняя победа над Хорватией. Об этом: Полузщитник сборной Исландии настроен на победу над хорватами

15:39 25.06.2018 Российские фанаты уже собираются в фан-зоне в Москве. Матч Россия — Уругвай начнётся в 17:00 Фото: Корнева Екатерина

15:49 25.06.2018 Фан-зона в Москве. Готовимся смотреть матч Россия — Уругвай Фото: Корнева Екатерина

16:09 25.06.2018 В Волгограде через час стартует матч между сборными Египта и Саудовской Аравии — третий тур в рамках группового этапа чемпионата России. Впрочем, этот матч уже ничего не решит для команд-соперниц: уже ясно, что в плей-офф из группы А выйдут сборные России и Уругвая. Кстати, они сыграют между собой сегодня же, 25 июня. Матч также начнется в 17:00. Об этом: Ничего не решает: В Волгограде сыграют сборные Египта и Саудовской Аравии

16:14 25.06.2018 Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (FIFA) оштрафовал Ассоциацию футбола Аргентины и Хорватский футбольный союз после драки болельщиков на стадионе «Нижний Новгород» во время матча сборных 22 июня. Каждая из организаций должна выплатить по 10 тыс. швейцарских франков или в совокупности около 1,3 млн рублей по текущему курсу. Подробнее об этом: FIFA оштрафовала федерации Аргентины и Хорватии за драку в Нижнем Новгороде

16:30 25.06.2018 Матч между сборными Саудовской Аравии и Египта: составы известны. Об этом: Салах вошел в стартовый состав в матче с Саудовской Аравией

16:37 25.06.2018 Российские болельщики готовятся к сегодняшнему матчу Фото: Ясмин Бани Одех

16:41 25.06.2018 В Самаре сегодня встретятся сборные России и Уругвая. Почему от игры не стоит ждать многого? Рассуждает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Первое испытание: Россия сыграет с Уругваем

16:45 25.06.2018 Болельщики на Никольской улице в Москве. Фото: Ясмин Бани Одех

16:59 25.06.2018 Эктор Купер, главный тренер сборной Египта, хорош. Понимая, что египтяне уже вылетели из чемпионата мира, он решил порадовать своих игроков. И поставил на матч со сборной Саудовской Аравии 45-летнего вратаря Эссама Эль-Хадари. О том, что это означает, рассуждает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: 45-летний Эль-Хадари станет самым возрастным игроком в истории ЧМ

17:00 25.06.2018 На «Волгоград-Арене» начался матч между сборными Саудовской Аравии и Египта. Обе сборные уже не имеют никаких шансов на выход в плей-офф. Читайте подробнее: Египет — Саудовская Аравия: матч начался

17:01 25.06.2018 Вход в фан-зону чемпионата мира в Санкт-Петербурге ограничен: тысячи поклонников футбола собрались здесь, чтобы посмотреть на большом экране матч Россия — Уругвай в Самаре. «Болельщики будут пропускаться небольшими группами», — сообщается в официальном Twitter-аккаунте фан-зоны.

17:18 25.06.2018 Футболисты Уругвая открыли счёт и первыми забили мяч. Счёт 0:1 не в пользу России. Подробности в материале: Сборная Уругвая открыла счёт

17:27 25.06.2018 Салах забил первый гол в матче Египта с Саудовской Аравией Читайте также: Саудовская Аравия — Египет: Салах забил первый гол

17:29 25.06.2018 Уругвай — Россия. Счёт 2:0. Подробности в материале: Уругвай забивает второй мяч в ворота России

17:41 25.06.2018 Судья назначает пенальти в ворота Египта, но 45-летний вратарь взял сложнейший удар.

17:42 25.06.2018 На 37-й минуте матча сборных России и Уругвая с поля удалён российский защитник Игорь Смольников. Он получил вторую жёлтую карточку за фол против автора второго гола Диего Лашальта. Читайте также: Матч с Уругваем: Россия остаётся в меньшинстве

17:55 25.06.2018 Конец первого тайма. 2:0 не в пользу России.

17:58 25.06.2018 Саудовской Аравии удалось сравнять счет в матче с Египтом — с пенальти. После этого команды ушли на перерыв. Читайте подробнее: Саудовская Аравия сравняла счет в матче с Египтом — 1:1

18:02 25.06.2018 Некоторые посетители фан-зоны в Нижнем Новгороде покидают фестиваль болельщиков в центре города после первого тайма матча Россия — Уругвай, в котором сборная России пока проигрывает 0:2. Начинается второй тайм этой игры. Фото: Карина Саввина, ИА REGNUM

18:14 25.06.2018 На матче между Саудовской Аравией и Египтом, который проходит на «Волгоград-Арене», присутствуют 36,8 тыс. зрителей. Счет, напомним, пока 1:1.

18:29 25.06.2018 В матче Саудовской Аравии и Египта 45-летний вратарь отразил пенальти. «Мы увидели чудо», — пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: «За это мы и любим футбол»: 45-летний вратарь отразил пенальти

18:31 25.06.2018 До окончания матча между сборными России и Уругвая осталось меньше 20 минут. Счёт пока не в пользу России.

18:35 25.06.2018 В петербургской фан-зоне на Конюшенной площади царит хорошая атмосфера, несмотря на удручающий для российских болельщиков счет в матче Россия — Уругвай. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, никто не злится, все скандируют «Россия», все очень переживают и радуются за любые хорошие моменты. Напомним, что из-за наплыва болельщиков вход в фан-зону был ограничен еще за час до начала матча.

18:49 25.06.2018 Уругвай — Россия. Счёт уже 3:0.

18:50 25.06.2018 Добавлено дополнительное время — четыре минуты.

18:53 25.06.2018 Матч Уругвай — Россия окончен. 3:0.

18:55 25.06.2018 Болельщики очень переживают за российскую команду. Фото: Корнева Екатерина

18:59 25.06.2018 Посещаемость петербургских кафе и ресторанов во время мундиаля возросла на 40%, сообщил губернатор Георгий Полтавченко. Об этом: Петербургский общепит от мундиаля получил прибавку в 40%

19:01 25.06.2018 Сборная России проиграла уругвайцам. 3:0. «Ничего страшного в матче с Уругваем не произошло. Мы просто впервые на этом чемпионате мира сыграли с сильной сборной и продемонстрировали свой реальный уровень. Так бывает», — говорит автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Спокойствие и только спокойствие: сборная России проиграла Уругваю

19:02 25.06.2018 Российские болельщики в фан-зоне на Конюшенной площади Санкт-Петербурга во время матча Россия — Уругвай. Фото: Дарья Драй, ИА REGNUM

19:02 25.06.2018 Счёт 3:0 в пользу Уругвая. Болельщики в печали Фото: Корнева Екатерина

19:02 25.06.2018 Саудовская Аравия на последних минутах матча на «Волгоград-Арене» вырвала победу у Египта: 2:1. Об этом: Сборная Саудовской Аравии победила в матче с Египтом

19:11 25.06.2018 В Волгограде состоялся матч сборных Саудовской Аравии и Египта. Всё, казалось бы, решилось уже в первом тайме. Сначала отличился хвалёный Мохамед Салах, а после саудовец Сальман Аль-Фариджсчёт реализовал пенальти. В целом матч оставил тоскливое впечатление, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте подробнее: Матч неудачников: Саудовская Аравия вырвалат победу у Египта

19:14 25.06.2018 Проигрыш сборной России Уругваю — не страшен, на выход из группы результат уже не влиял, считает вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев (ЛДПР). «Я считаю, ничего особенного не случилось. На выход из группы этот результат уже не влиял. А 1/8 финала — это уже не шутки с любым соперником», — написал Лебедев в соцсети. Читайте также: В Российском футбольном союзе осудили «пляски на костях»

19:32 25.06.2018 Во время матча Россия — Уругвай на стадионе «Самара Арена» был установлен новый рекорд посещаемости. Игру сборных посмотрели 41 970 человек. Читайте также: Матч Россия-Уругвай на стадионе в Самаре посмотрели почти 42 тыс. человек

19:42 25.06.2018 Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») считает, что российской сборной нужна поддержка после проигрыша матча команде Уругвая. «Вот и я сказал, играть нужно в нашей красной форме, белый не наш цвет. Кто за? Поддержим сборную, молодцы ребята», — написал Неверов в соцсети.

19:53 25.06.2018 В Екатеринбурге фан-зона снова не вместила всех желающих. Из-за матча Россия — Уругвай здесь собрались десятки тысяч болельщиков, и охране пришлось ограничить вход. Об этом: Фан-зона в Екатеринбурге не вместила всех желающих

20:28 25.06.2018 В заключительном матче группы В Испания сыграет с Марокко, а Португалия — с Ираном. Второй матч, который пройдёт в Саранске, обещает быть более интересным. Ведь Иран, ведомый игроком «Рубина» Сердаром Азмуном, ещё сохраняет шансы на выход из группы. Многое тут, конечно, будет зависеть от игры Криштиану Роналду, уже забившего на этом чемпионате мира четыре мяча. Вот только ему наверняка будет непросто: не только из-за опытных защитников Ирана, но и из-за того, что накануне ему помешали выспаться перед матчем, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте подробнее: Кто выйдет на сборную России — Испания или Португалия?

20:39 25.06.2018 Менее чем через полчаса в Калининграде начнётся матч сборных Испании и Марокко. Над стадионом «Калининград» сгустились тучи, но пока не особо капает. Болельщики обеих стран развлекают друг друга в окрестностях арены. Фото Андрея Выползов / ИА REGNUM

20:45 25.06.2018 В Екатеринбурге фестиваль болельщиков FIFA снова принимает гостей. Ворота открылись уже после первого тайма матча «Россия — Уругвай». Читайте подробнее: Фан-зона в Екатеринбурге снова открыта для болельщиков

20:53 25.06.2018 Сегодня на стадионе «Калининград» вновь красные-красные трибуны. И у Испании, и у Марокко в символике преобладает красный цвет. Всё готово к матчу!

21:00 25.06.2018 Матч Испания — Марокко начался в Калининграде!

21:01 25.06.2018 Судя по мощнейшему гулу, на трибунах преобладают марокканские болельщики. Как только испанцы играют, стадион гудит как улей!

21:04 25.06.2018 Честно говоря, от свиста африканских фанатов закладывает уши. А тем временем первый удар испанцев по воротам. Прямо в руки вратарю.

21:06 25.06.2018 Первый угловой. Пробивают испанцы. Сильва зарядил — неточно.

21:07 25.06.2018 О! Потасовка. 16-й номер сборной Марокко Амбарат побился с Рамосом.

21:08 25.06.2018 Жёсткий стык. Сбит Бутаиб. Сделал это Пике. Но судья не засчитал это как фол, чем вызвал дичайший окрик трибун.

21:14 25.06.2018 ГОЛ! Марокко забила Испании!!!

21:15 25.06.2018 Это сделал Халид Бутаиб, выйдя один на один из-за ошибки хвалёной испанской защиты.

21:16 25.06.2018 Стадион буквально трясётся от празднования гола. Такое чувство, что за Марокко болеют все!

21:18 25.06.2018 Дальний удар Иньесты и в молоко.

21:19 25.06.2018 ГОЛ! Испания ответила!!!

21:20 25.06.2018 Залепил в упор в ворота Марокко Иско. Быстренько отыгрались испанцы.

21:22 25.06.2018 Желтая Кариму Аль-Ахмади. Он сбил Бускетса.

21:23 25.06.2018 Угловой в ворота Марокко. Пике бил головой, вратарь Эль-Кажуи спокойно взял мяч.

21:25 25.06.2018 Да что ж такое! Опять выход один на один на вратаря совершили марокканцы. Но Де Хеа отреагировал должным образом.

21:30 25.06.2018 У Рамоса отлетела бутса! «Помог» Нуреддин Амбарат, наступив на бегу на ступню испанца, за что марокканец получил справедливый горчичник.

21:31 25.06.2018 Ещё одна желтая марокканцам! И еще одна, уже третья!

21:35 25.06.2018 Курьезный момент. Марокканский игрок Бутаиб столкнулся с судьей Ирматовым и упал. А мяч был рядом.

21:37 25.06.2018 Угловой у марокканских ворот. Уже четвертый. Бускетс ударил головой выше ворот

21:38 25.06.2018 Предварительные итоги первого тайма: пока совсем не виден испанский нападающий Диего Коста.

21:38 25.06.2018 А тем временем вновь сбили Иско.

21:39 25.06.2018 Теперь сбили Тьяго и опасный штрафной.

21:43 25.06.2018 Удар Хакима Зийеха был опасен!

21:45 25.06.2018 Добавлено 2 минуты в матче Испания — Марокко

21:47 25.06.2018 Испанцы едва не вышли вперёд! Иньеста пробил с фланга, но Коста не смог замкнуть!

21:52 25.06.2018 Первый тайм противостояния Испании и Марокко завершён. Несмотря на ничью (1:1), испанцы, конечно же, смотрятся доминирующе. Только вот на последних секундах Диего Коста не забил стопроцентный голевой. Что с ним происходит? А пока вам в ленту снимок испанских болельщиков-«тореадоров» у стадиона «Калининград». Фото Андрей Выползов / ИА REGNUM

21:55 25.06.2018 Кстати, обещанный дождь над калининградским стадионом так и не пошёл. Вот такая она, изменчивая балтийская погода.

22:00 25.06.2018 Фанаты сборной Аргентины «осадили» петербургский отель, в котором поселилась сборная этой страны, прибывшая на матч с командой Нигерии. Об этом: Тысячи аргентинцев дежурят у отеля с кумирами в Петербурге

22:00 25.06.2018 В параллельном матче по итогам первого тайма лидирует Португалия, забившая Ирану один гол в самом конце тайма.

22:03 25.06.2018 Стартовал второй тайм матча Испания — Марокко.

22:04 25.06.2018 «Испанцы, как я и писал перед матчем, плетут кружева у чужой штрафной, но слабы в завершении атак. А вот марокканцы играют легко и непринуждённо. Ведь они уже вылетели из группы, и на них не давит груз ответственности», — пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте подробнее: Испания не может переиграть Марокко

22:06 25.06.2018 Кажется, была рука у испанского игрока. Стадион взвыл! Но судья проигнорировал.

22:09 25.06.2018 Опаснейший удар нанесли марокканцы! Вратарь Де Хеа выбил мяч в трех метрах от ленточки с ноги Буссуфы!

22:10 25.06.2018 Стадион опять жутко гудит и свистит. Это подошли испанцы к марокканским воротам

22:11 25.06.2018 В Саранске встречаются сборные Ирана и Португалии. Обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф. Игра проходит с моментами у двух ворот, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте подробнее: Португальцы всё дальше от сборной России

22:13 25.06.2018 Угловой у ворот Марокко. Вратарь уверенно зафиксировал мяч.

22:13 25.06.2018 Перекладина! Испанцев спасла перекладина!

22:15 25.06.2018 Пробил Нуреддин Амбарат. Попади мяч от рикошета о перекладину в сетку, и Де Хеа не смог бы выручить стопроцентно.

22:16 25.06.2018 Марокканцы провели еще одну неплохую атаку.

22:17 25.06.2018 Штрафной заработал Иньеста. В трех метрах от штрафной зоны. Ждём.

22:18 25.06.2018 Пробивает Иско. Отбили марокканцы.

22:20 25.06.2018 Португалия в Саранске после первого тайма выигрывает у сборной Ирана. На 45-й минуте Рикардо Куарежма пальнул в «девятку» после изящного паса пяткой Адриана Силвы. Во втором тайме был назначен пенальти в ворота Ирана. Криштиану Роналду подошёл к мячу, ударил, но — вратарь Ирана спас! Браво, Алиреза Беиранванд! Потрясающие иранские болельщики ликуют на трибунах «Мордовия-Арены», пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Португальцы не смогли забить пенальти Ирану

22:20 25.06.2018 Опаснейший удар в ворота Марокко! Иско головой едва не закинул в сетку, но защита также головой отшвырнула мяч на угловой.

22:22 25.06.2018 Тем временем у марокканцев замена. Ушел Юнес Беланда. Вместо него вышел Файсал Фаджр.

22:27 25.06.2018 «Россия! Россия!» — кричит стадион «Калининград».

22:30 25.06.2018 Вновь замена у марокканцев. Ушел Бутаиб. Его заменил Эн-Несери.

22:32 25.06.2018 По стадиону «Калининград» пошла волна. А всего на стадионе наблюдают за матчем 33 тысячи 973 болельщика!

22:33 25.06.2018 Замены и у испанцев. Ушел Диего Коста, который никак себя не показал.

22:35 25.06.2018 Вместо Косты играет Яго Аспас.

22:39 25.06.2018 Пике мяч попал в руку! И это в штрафной. Но судья назначил угловой

22:39 25.06.2018 ГОЛ! Марокко забила с углового!!!

22:40 25.06.2018 Это сделал 19-й номер Юсееф Эн-Несери, вышедший на замену!!!

22:42 25.06.2018 Замену тут же проводит Испания. Вместо Сильвы вышел Родриго.

22:43 25.06.2018 Замена и у марокканцев. Вместо Зийеха — Бухаддуз.

22:48 25.06.2018 Угловой у ворот Марокко. ГОЛ!!!

22:49 25.06.2018 ГОЛ!!! Испания сравняла счёт на последней минуте основного времени матча!

22:49 25.06.2018 Стоп, видеоповтор!!!

22:51 25.06.2018 ГОЛ!!! Офсайда нет. У Яго Аспаса не было офсайда!!! Ай-да матч!

22:52 25.06.2018 На поле какая-то массовая потасовка.

22:52 25.06.2018 Марокканская команда вышла на поле разбираться с судьей.

22:53 25.06.2018 Аспас, кстати, как и Эн-Несери у марокканцев, вышел на замену во втором тайме.

22:54 25.06.2018 Вновь потасовка из-за жесткого удара по ногам Асенсио.

22:56 25.06.2018 2:2 ничья в Калининграде Испании и Марокко! До свидания! С вами был Андрей Выползов из Калининграда.

22:56 25.06.2018 Сборная Марокко показала достойный футбол в матче против сборной Испании, хотя и не имела никаких шансов на выход из группы. За игрой следил автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Марокко творит чудеса и выходит вперёд в матче с испанцами

23:12 25.06.2018 Сборная Ирана смогла сыграть вничью (1:1) со сборной Португалии во главе с Криштиану Роналду. Автор ИА REGNUM Платон Беседин считает матч, прошедший сегодня в Саранске, одним из лучших на данный момент на чемпионате мира по футболу 2018 года. Читайте подробнее: Фантастика №1 в группе В: ничья Ирана и Португалии

23:16 25.06.2018 Сборная России проиграла матч с Уругваем, но болельщики не унывают. Никольская улица в Москве Впереди 1/8 финала Фото: Ясмин Бани Одех

23:26 25.06.2018 В 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная России сыграет со сборной Испании. Автор ИА REGNUM Платон Беседин напоминает, что так сложилось благодаря блестящему матчу Испания — Марокко, который завершился с невероятным счётом 2:2. Об этом: В 1/8 финала Россия сыграет с Испанией

23:28 25.06.2018 На послематчевой пресс-конференции тренер сборной Марокко Эрве Ренар заявил, что к судье Ирматову у него есть единственный вопрос, передает корреспондент ИА REGNUM с места события — стадиона «Калининград». "Единственный вопрос, который и я, и все игроки хотят задать судье — относительно того, что второму голу предшествовало то, что мяч вышел за пределы поля. Если он вышел, то это огромная ошибка. Мы пересмотрели видеоповтор, вне игры не было, мы не оспариваем. Но вышел мяч или нет, нам не ответил арбитр».

23:45 25.06.2018 Испанский футболист Иско, признанный лучшим игроком матча Испания — Марокко, прокомментировал предстоящий матч с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM с места события — стадиона «Калининград». "Вне всяких сомнений, это будет очень сложный матч. Мы играем с хозяйкой, страной, которая будет пользоваться огромной поддержкой болельщиков. Невзирая на последнее поражение, они хорошо сыграли. Мы знаем, на что они способны».

23:51 25.06.2018 На послематчевой пресс-конференции тренер сборной Испании Фернандо Йерро оценил матч с Марокко, передает корреспондент ИА REGNUM с места события — стадиона «Калининград». "Мы вчера сказали, что будет очень сложно. Мы прекрасно знали, что Марокко не даст нам ни сантиметра. Пять голов, пропущенных в трех матчах, — это неправильный подход. Нужно заниматься самокритикой. Необходимо откровенно посмотреть правде в глаза».

00:03 В Иране женщинам разрешили посмотреть матч национальной сборной против сборной Португалии. Иранские футболисты сотворили чудо и сыграли с португальцами вничью — 1:1. Несмотря на это, в плей-офф иранская сборная не вышла. Об этом: Иранским женщинам разрешили смотреть футбол

00:04 На послематчевой пресс-конференции тренер сборной Испании Фернандо Йерро прокомментировал предстоящий матч с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM с места события — стадиона «Калининград». "Я видел все три матча России. Я видел проигрыш, который случился сегодня в матче с Уругваем. Нам необходимо делать собственные выводы. Вначале нам нужно отдохнуть. Мы должны понять, что мы достигли цели. Начнем работу с завтрашнего дня с внутреннего анализа. Касательно матча с Россией, мы знаем, что это сложный соперник, который будет играть дома при поддержке своей публики».

00:57 Игрок сборной Испании Серхио Рамос оценил ЧМ-2018 в России. Свое мнение он высказал журналистам в микс-зоне после матча с Марокко в Калининграде, передает корреспондент ИА REGNUM с места события — стадиона «Калининград». "Этот чемпионат мира очень сложный, — сказал Рамос. — Здесь может произойти всё, что угодно. Мы надеемся, что забьем много голов, но игра непредсказуема. Все может измениться за доли секунды. Вы сами, наверняка, видели, как Германия забила на последних секундах в добавленное время. Да, мы будем вносить корректировки в игру, чтобы ее улучшить и показать максимум, на что мы способны».

01:00 Тем временем тренер сборной Испании Фернандо Йерро отказался называть журналистам имена известных ему российских футболистов, передает корреспондент ИА REGNUM с места события — стадиона «Калининград». Отвечая на вопросы о том, кого он может выделить из российской сборной, Йерро сказал: «Мне больше нравится говорить о том, что нам нужно готовиться, что перед нами сложная задача. В Москве нас ждет потрясающая игра. Мы говорим глобально, и я не буду зацикливаться на каком-то конкретном игроке из России. Скажу одно — Россия может создать для нас трудности».

01:03 Читайте также: Российские болельщики встретили проигрыш сборной весельем и танцами

01:48 Новый рекорд посещаемости на стадионе «Мордовия Арена» был установлен в ходе встречи между сборными Португалии и Ирана. Матч 3-го тура группы B в Саранске посетили 41 685 зрителей. Читайте также: На матче Португалия — Иран установлен рекорд посещаемости «Мордовия Арены»

02:16 Комментировавший игру сборных Египта и Саудовской Аравии бывший тренер египетского клуба «Замалек» Абдрахим Мохаммед Негм, скончался во время матча от сердечного приступа. Из студии комментатор был доставлен в больницу, однако медикам не удалось спасти его. Подробности в материале: В Египте футбольный комментатор умер, освещая матч против Саудовской Аравии

03:40 Десятки тысяч болельщиков, посетивших футбольный матч Египет — Саудовская Аравия в Волгограде, общественному транспорту удалось развезти после матча менее чем за час, сообщает местное издание «Родной город». Сообщается, что для оперативного развоза посетителей матча автобусы-шаттлы следовали один за другим с интервалом в 2−3 минуты. Отмечается, что проезд со стадиона был бесплатным, как и в другие дни проведения матчей на «Волгоград Арене». Об этом: Болельщиков в Волгограде увезли со стадиона в течение часа

04:00 «Мы вновь увидели ту сборную России, которую знали до ЧМ: беззубую, бессильную, ни на что не годную», — прокомментировал матч сборных России и Уругвая сенатор Алексей Пушков. Матч против сборной Испании покажет, «рецидив это или диагноз», отметил он. Об этом: Пушков: «Мы вновь увидели ту сборную России, которую знали до ЧМ-2018»

04:37 Полузащитники сборной Швейцарии Шердан Шакири и Гранит Джака избежали дисквалификации на два матча за демонстрацию своих политических взглядов в игре против Сербии, но должны будут выплатить штрафы в размере 5000 франков, решило руководство FIFA. Одновременно с этим Футбольный союз Сербии оштрафован на 54 000 за поведение сербских фанатов на мачте. Напомним, являющийся албанцем по происхождению Шердан Шакири вышел на поле в бутсах с изображением флага отделившегося от Сербии края Косово. Об этом: FIFA не дисквалифицирует швейцарцев за политический жест в матче с Сербией

06:02 Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро заявил, что смотрел все матчи сборной России, и не исключил, что встреча с российскими футболистами может оказаться непростой для его подопечных. «Россия может создать нам много проблем», — сказал Йерро, подчеркнув, что впереди «не групповой турнир, а 90 конкретных минут, за которые всё решится». Подробности в материале: Тренер сборной Испании: «Россия может создать нам много проблем»

06:06 В Екатеринбург 25 июня прибыли сборные Швеции и Мексики. Матч между ними состоится 27 июня на «Екатеринбург Арене». Об этом: Сборные Мексики и Швеции прибыли в Екатеринбург

07:33 Форвард сборной Египта Мохамед Салах принёс извинения болельщикам команды за три поражения и вылет с чемпионата мира. Читайте подробнее: Салах принёс извинения египетским болельщикам за вылет с ЧМ-2018

07:35 Как сообщают аналитики, версия российского внедорожника «Патриот», которую УАЗ выпустил специально к чемпионату мира по футболу — 2018 пользуется популярностью, с момента выпуска компанией соответствующего анонса (13 июня 2018 года) приобрести автомобиль захотели 300 человек. В компании такой результат оценивают положительно.

07:46 Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш заявил, что если бы в футболе существовала хоть какая-то справедливость, то Иран выиграл бы матч у Португалии. Читайте подробнее: Главный тренер сборной Ирана: «В футболе не существует справедливости»