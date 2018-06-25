Москва, 25 июня, 2018, 07:40 — ИА Регнум. Температура в Москве установила новый рекорд этого лета. 33 градуса жары было зафиксировано в столице 23 июня. Самыми жаркими оказались южные и восточные районы. Об этом ИА REGNUM сообщили в Гидрометцентре.

Солнце

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Средняя суточная температура почти на пять градусов превысила климатические показатели. 24 июня в юго-восточной части Центрального округа также было жарко, как в разгар лета. Максимальная температура днем 30…32°, в том числе на востоке Московской области до 32°.

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Добавим, что, по прогнозам синоптиков, начало недели будет немного прохладнее. Максимальная температура днём — 25−26 градусов. А вот уже с середины недели в регион снова начнёт возвращаться жара. В выходные дни столбики термометров поднимутся до 31−32 градусов. При этом ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, до этого самую высокую температуру в Москве синоптики фиксировали 19 июня — 28 градусов по шкале Цельсия.