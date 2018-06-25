Токио, 25 июня, 2018, 07:39 — ИА Регнум. В Японии за три месяца до выборов председателя правящей Либерально-демократической партии страны рейтинг поддержки главы японского правительства Синдзо Абэ превысил 50%. Об этом говорят результаты опроса, опубликованного в газете Nikkei.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Согласно данным исследования, уровень одобрения политики премьер-министра Японии вырос на десять процентов, в то же время количество респондентов, негативно оценивающих деятельность Абэ, упало на 11%. Главные причины роста рейтинга японского политика — его международная деятельность и стабильность внутри Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня стало известно, что в середине июля 2018 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ может совершить официальный визит в Иран. Если поездка состоится, она станет первым визитом главы японского правительства в Иран с 1978 года.

Читайте также: Премьер-министр Японии может посетить Иран впервые за 40 лет