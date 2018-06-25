Екатеринбург, 25 июня, 2018, 07:37 — ИА Регнум. В Екатеринбурге очередной матч ЧМ-2018 снова прошёл при полных трибунах. На «Екатеринбург Арену» пришли более 32,5 тыс. болельщиков.

Футбольный болельщик

Примерно на таком же уровне посещаемость была и на прошлом матче, который прошёл 21 июня. Напомним, тогда на футбольном поле сражались сборные Франции и Перу.

А вчера, 24 июня, здесь встретились сборные Японии и Сенегала. Матч между ними завершился со счётом 2:2, то есть ничьей.

27 июня в Екатеринбурге пройдёт четвёртый и последний матч. Встретятся Мексика и Швеция.

Напомним, на Урале сейчас настоящее лето. Жара установилась с 23 июня. Ранее болельщикам из Египта, Уругвая, Перу и Франции приходилось одеваться теплее — вплоть до 22 июня здесь шли дожди и было холодно.