Краснодар, 25 июня, 2018, 07:34 — ИА Регнум. Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым обслужит матч чемпионата мира по футболу Австралия — Перу. Об этом сообщает «Р-спорт».

Шуклин Евгений Сергей Карасёв

Встреча пройдёт в рамках третьего тура в группе C и состоится 26 июня в Сочи. Помогать Карасёву будут линейные арбитры Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

Отметим, что судейская бригада Карасёва является единственной, представляющей Россию на чемпионате мира. Ранее Карасёв работал на матчах мундиаля в качестве резервного арбитра.

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Напомним, сборная Перу, не набравшая очков в первых двух матчах, лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира. Команда Австралии набрала одно очко и сохраняет шансы на выход.

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