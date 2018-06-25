Гоа, Индия, 25 июня, 2018, 07:34 — ИА Регнум. В индийском штате Гоа на некоторых пляжах спасатели запретили делать селфи, сообщает NDTV.

Селфи

По данным телеканала, соответствующие красные флаги и предупреждающие надписи «Селфи запрещено» появятся на 24 участках. Данное решение было принято после гибели нескольких туристов во время фотографирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гавайские власти ужесточили наказание для туристов, делающих фото на фоне лавы или извергающегося вулкана. За это нарушение путешественников ждет штраф в размере $5 тыс. или тюремное заключение сроком на один год.

Читайте подробнее: На Гавайях повысили штрафы за селфи с лавой