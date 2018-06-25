Буэнос-Айрес, 25 июня, 2018, 07:34 — ИА Регнум. С 7 часов утра 25 июня по всей Аргентине начнется суточная забастовка, пишет газета La Nación.

Михай Мункачи. Забастовка. 1895

Протест организован Генеральной конфедерацией труда (CGT), профсоюзами, общественными движениями и левыми политическими организациями. С 7 до 10 утра пройдут пикеты и политические акции. В течение суток не выйдут на работу учителя, водители общественного, грузового транспорта и такси, машинисты пригородных и междугородних поездов, закроются морские порты и аэропорты, банки, некоторые магазины, бары, заправочные станции и другие учреждения.

«Раньше люди не испытывали такую нужду, как сейчас. При Кристине [Киршнер — бывший президент страны] питались все, а сейчас есть люди, у которых нет еды», — прокомментировал ситуацию лидер профсоюза дальнобойщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом месяце Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение кредита Аргентине в размере $50 млрд USD. МВФ потребовал от правительства Аргентины произвести корректировку налоговой системы и сократить дефицит бюджета.