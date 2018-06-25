Вашингтон, 25 июня, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Пентагон занимается разработкой графика реализации договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, достигнутых на саммите в Сингапуре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

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Из его заявления следует, что Вашингтон намерен составить конкретный перечень мероприятий, включающих денуклеаризацию КНДР, и план их выполнения.

«Будет определенный график, когда мы представим северокорейцам нашу концепцию того, как выглядит реализация договорённостей саммита», — пояснил собеседник агентства.

Ранее Белый дом продлил санкции в отношении КНДР, несмотря на успешные переговоры с Пхеньяном и готовность Ким Чен Ына следовать договоренностям.