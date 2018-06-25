Томск, 25 июня, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Более 50 мест захоронений оказались повреждёнными после ураганного ветра в Колпашевском районе Томской области. Томские паблики в соцсетях сообщают о том, что сильный ветер сломал надгробные плиты и кресты, повредил оградки. По кладбищу разбросаны цветы и венки, вырваны даже забетонированные конструкции.

Скриншот со страницы группы «Телевидение Колпашева». Vk.com Ураганный ветер в Томской области повредил могилы

С 23 июня жители Томской области приступили к восстановлению могил, где похоронены их родные и близкие, сообщает паблик «Телевидение Колпашева». Уточняется, что ущёрб составил сотни тысяч рублей.

Также ураганный ветер в Колпашевском районе повалил деревья, которые заблокировали дорогу и повредили ЛЭП.

«Основной удар в ночь на 23 июня пришёлся на населённый пункт НГСС (Нарымскую государственную селекционную станцию), который находится в нескольких километрах от Колпашева», — передают «Вести-Томск».

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Томска, 22 июня в оперативно-дежурную службу и департамент благоустройства и дорожной деятельности поступило порядка 30 обращений о случаях падения старых тополей и крупных веток.

Напомним, серьёзные разрушения в результате непогоды фиксируются в городе Барнауле Алтайского края. 23 июня ураган накрыл три города и пять районов края. Сообщалось об отключениях электроэнергии, о перебоях с водой, о пострадавших людях.

Читайте также: Ураган накрыл три города и пять районов Алтайского края

Также известно о погибшем. В Барнауле во время урагана упал башенный строительный кран. Спасти крановщика не удалось.

Читайте также: Ураган в Барнауле повалил строительный кран с крановщиком