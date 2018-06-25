Москва, 25 июня, 2018, 07:24 — ИА Регнум. В понедельник, 25 июня, в Москве ожидается температура воздуха до +25°C при переменной облачности. Об этом говорят данные прогноза Гидрометцентра России.

Летнее небо

По сведениям синоптиков, днём в столице России воздух прогреется до +23…+25°C, осадков не ожидается. Ветер в Москве будет западный 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье ожидается +21…+26°C. В ночь на вторник, 26 июня, температура в Москве опустится до +10…+12°C, по области до +7…+12°C. Осадков также не ожидается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве, начиная с 26 июня, ожидается сильная жара с температурой до +31°C. Жара достигнет 31 градуса к 28 июня. В столице России из-за жары был объявлен «желтый» уровень опасности.

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