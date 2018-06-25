Грозный, 25 июня, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Нападающий сборной Египта Мохамед Салах не сообщал руководству делегации ни о каких намерениях покинуть команду. Об этом заявил руководитель информационного отдела национальной сборной Усама Исмаил, опровергнув появившиеся в СМИ слухи о возможном уходе футболиста из сборной.

Андрей Пронин ИА REGNUM Мохаммед Салах

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«Не было никакого разговора на эту тему», — цитирует RT слова Исмаила.

По его словам, Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. При этом представитель сборной посоветовал доверять только сведениям из «твиттера» Салаха, а не неизвестно откуда появляющейся информации. «Я не верю в то, что Салах может уйти из сборной, — прокомментировал «Спорт-Экспресс» сооснователь популярного в Египте спортивного журнала Al-Ahly Валид Заки. — Я вообще не представляю, как можно завершить карьеру в национальной команде на взлёте, ему ведь всего 26. Салах — икона египетского футбола».

Как сообщало ИА REGNUM, информацию о возможном уходе их сборной Египта по футболу нападающего Мохамеда Салаха, который также выступает за английский футбольный клуб «Ливерпуль», на днях сообщил CNN со ссылкой на источник, близкий к форварду. Якобы такие намерения у футболиста возникли после встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Сахаху не понравилось то, как она была освещена в прессе, а вовлечённым в истории, не связанные с футболом, нападающему сборной Египта быть якобы не хочется.

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Добавим, что Мохамед Салах стал почётным гражданином Чечни. Соответствующий указ глава республики Рамзан Кадыров подписал 22 июня.

Напомним, сборная Египта по футболу на время чемпионата мира выбрала Грозный местом для своей базы для проживания и тренировок. Египетские футболисты и их тренерский штаб проживают в только что построенном пятизвездочном отеле The Local. Тренируется команда на стадионе «Ахмат-арена».