Москва, 25 июня, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Ключевым событием минувшей недели для нефтяного рынка стала встреча стран ОПЕК+ в Вене (22 июня). На ней было принято решение об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Участники рынка были готовы к такому решению, поэтому перед выходными цены отреагировали на него повышением. Сегодня, 25 июня, с утра наблюдается обратная ситуация. На торгах в Азии стоимость нефти сорта Brent снизилась на 1,89%, до $74,19.

С технической точки зрения цена на Brent осталась торговаться в пятидневном диапазоне 72,44 — 75,87. Выход цены из него должен определить её направление на ближайшую неделю. Не исключено снижение котировок до $72.

Еженедельный отчет Baker Hughes показал замедление роста активности в сланцевом секторе. В США за неделю до 22 июня общее число буровых установок сократилось на семь единиц до 1052 шт. Число нефтяных буровых установок сократилось на одну единицу до 862 шт. Число газовых буровых установок — на шесть единиц до 188 шт.

Напомним, 22 июня, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысились на 3,42%%, до $75,55 за баррель, WTI — на 4,63%%, до $68,58 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2018 года на СПбМТСБ составляет $71,09 за баррель.

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