Монреаль, Канада, 25 июня, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) согласилось с результатами расследования международной федерации футбола (FIFA), которое подтвердило отсутствие доказательств, указывающих на употребление допинга футболистами из России, следует из заявления агентства.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговые скандалы

В агентстве подчеркнули, что расследование FIFA проводилось совместно с экспертами WADA, поэтому сомневаться в их результатах не приходится. Все дела в отношении российских футболистов, которые были заявлены на чемпионат мира — 2018, закрыты.

Напомним, еще в 2016 году комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена сообщила о возможном употреблении допинга 34-мя российскими футболистами. Основанные на косвенных доказательствах — показаниях информатора Григория Родченкова — обвинения не нашли подтверждения.