Хабаровск, 25 июня, 2018, 08:09 — ИА Регнум. Предстоящее подорожание турпутёвок, связанное с ростом цен на авиационное топливо, вызывает у жителей Дальнего Востока лишь глухое раздражение. На фоне прочих предстоящих подорожаний люди считают более логичным уехать из макрорегиона навсегда, передает корреспондент ИА REGNUM.

Оноре Домье. Беженцы. 1850

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Дальневосточники на очередное подорожание отреагировали глухим раздражением.

«Ну? И что? Да каждое утро новости приносят какую-нибудь гадость. С 1 июля подорожают все услуги ЖКХ, подорожал бензин, соляра, и будет дорожать ещё, за топливом подорожали все продукты в магазинах, товары первой необходимости — все же доставляется сюда издалека, здесь у нас ничего не производится. НДС поднимут до 20% — все ещё подорожает. Список можно продолжать. Какие путевки на 10%? Зачем? Билет в один конец — и вон отсюда! Бегом! Мы ждём покупателя на квартиру, поэтому пока здесь. Как только продадим квартиру — нас здесь не будет. Планируем уехать в Калининградскую область. Нас там не ждёт никто, но нам уже плевать, если честно, — хуже нигде не будет. Давно пора понять, что жизнь в более-менее приемлемой форме в России существует и будет существовать только за Уралом, если отсюда смотреть. Здесь на наши доходы не выжить. И не до путёвок уже. Уезжать надо — это уже вопрос выживания», — поделился мнением житель Советской Гавани Хабаровского края Сергей Петренко.

Путевки осенью и зимой, по сообщению Ростуризма, подорожают на 10% из-за роста цен на топливо.

При этом, впрочем, как и всегда, сильнее всего пострадают жители Дальнего Востока России. Уже сегодня дальневосточники вынуждены отменять отпуска из-за выросших цен на авиаперелеты в центр России. Если к росту цен на билеты добавится и рост цен на путевки, жителям ДФО придётся забыть, что такое отпуск.

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Как сообщало ИА REGNUM, слово «отпуск» может навсегда исчезнуть из словаря жителей Дальнего Востока. Из некоторых регионов ДФО стоимость перелетов до Москвы уже превышает 100 тыс. рублей. А от Москвы нужно долететь ещё и до теплого моря — Крыма или краснодарского. Отдых на Дальнем Востоке стоит тоже очень недёшево. Например, тур на двоих на Сахалин и Курилы на 6 дней обойдется в 125 тыс. рублей. Дешевле обойдется даже фешенебельный китайский Хайнань — тур на двоих стоит 104 тыс. рублей. Довольно проблематично теперь и с отдыхом в Приморье, куда ещё не так давно ездили отдыхать небогатые дальневосточники. Действующие угольные порты, предстоящее строительство новых угольных терминалов сделали пляжный отдых в этом регионе почти невозможным.

До недавнего времени дальневосточники могли позволить себе отдыхать в странах АТР — Китае, Вьетнаме, Таиланде. Но предстоящее подорожание путевок в сочетании с ростом цен на всё и падением доходов лишит их и этого отдыха.

Ухудшение условий жизни усиливает отток населения из ДФО. Только за 4 месяца 2018 года отрицательное миграционное сальдо составило более чем 20 тыс. человек.