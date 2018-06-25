Казань, 25 июня, 2018, 06:41 — ИА Регнум. Обанкроченный в апреле 2017 года «Татфондбанк» устраивает большую распродажу недвижимости сразу в девяти регионах России и 67 автомобилей, находящихся в Татарии. Два аукциона пройдут 7 августа, но в случае, если лоты не будут реализованы, то 26 сентября их повторно выставят на продажу по цене ниже начальной на 10%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

В числе автомобилей, которые выставлены на продажу, преобладают марки российского производства (в основном — Lada 211 440 Samara 2010−2011 годов выпуска), но есть также Merсedes-Benz S500 4 Matic 2010 года выпуска с начальной ценой 2 966 101,69 рубля, Land Rover Range Rover 2011 года выпуска, который планируют продать за 4 706 366,37 рубля, BMW-750 Li xDrive 2011 года с начальной ценой 4 642 696,61 рубля. Самый дорогой лот — это вышеупомянутый Land Rover Range Rover, а самый демократичный ценник у автомобиля Lada 211 440 Samara 2010 года выпуска — 217 724,58 рубля.

В списке объектов недвижимости, выставленных на второй тендер, — три объекта в Чувашии, квартиры в Новосибирске, земельный участок общей площадью 193 783 кв. м в Московской области, предназначенный под производство сельскохозяйственной продукции. Помимо этого, банк-банкрот попытается продать жилые дома в Югре, Нижегородской области, дачу на 390 кв. м в Москве (начальная цена — почти 16 млн рублей), нежилое здание в Саратовской области, жильё в Самарской области, нежилые и жилые объекты, участки земли в Татарии. Самый дорогой лот среди объектов недвижимости — земельный участок общей площадью 161 990 кв. м в пгт Васильево Зеленодольского района Татарии, предназначенный под индивидуальную жилую застройку, — 97 090 002 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некогда крупнейший банк Татарии, где доля республики составляла свыше 40%, аффилированный со многими региональными компаниями, «Татфондбанк» лишился лицензии в марте 2017 года после того, как трёхмесячный мораторий на выплаты кредиторам не помог восстановить платежеспособность. В апреле банк был признан банкротом, и на начало мая 2018 года числится должником на сумму более 156 млрд рублей перед 18,24 тыс. кредиторами из числа физических и юридических лиц. Одновременно с попыткой вернуть долги проходит расследование уголовных дел по мошенничеству и хищению имущества банка под видом выдачи кредитов. Фигурантом ряда эпизодов является и бывший председатель правления ТФБ Роберт Мусин, почти весь 2017 год провёдший в СИЗО. Начиная с января 2018 года Мусин находится под домашним арестом, хотя сумма ущерба по эпизодам вменяемым ему свыше 50 млрд рублей. Помимо этого, экс-банкир находится под угрозой личного банкротства и продажи его имущества. Пока же финансовый управляющий, назначенный судом по делу о банкротстве физлица, пытается восстановить платежеспособность Роберта Мусина через реструктуризацию задолженности. Сумма претензий от различных кредиторов Мусина уже превышает 1,5 млрд рублей.

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