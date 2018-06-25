Томск, 25 июня, 2018, 06:22 — ИА Регнум. По факту смерти мужчины и женщины в результате пожара в Томске возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

Пожар

Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Возгорание произошло ночью 23 июня в одной из комнат на девятом этаже в доме по улице Ивана Черных. Мужчина погиб на месте. Женщина, пытаясь спастись от огня, выпрыгнула из окна и погибла. Огонь переместился в соседнюю комнату. Мужчина, который там находился, также выпрыгнул из окна. Он получил травмы и был госпитализирован.

На месте пожара работали сотрудники СКР. Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, расследование продолжается.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по данным МЧС, многоквартирник, в котором произошёл пожар, это жилой дом коридорно-секционного типа. Пожарные получили информацию о возгорании 23 июня в 01:56 (местн.). Огнеборцы выводили людей по лестничным маршам и спасали с помощью автолестницы. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, повреждено три комнаты на девятом этаже.