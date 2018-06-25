Нью-Йорк, США, 25 июня, 2018, 06:03 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа планирует запретить китайским компаниям инвестировать в американские фирмы, занимающиеся технологиями, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Собеседники издания рассказали, что также в планах администрации запретить экспорт технологичной продукции в Китай. Они связывают эти меры с желанием США помешать планам Китая, заявленным в программе «Сделано в Китае 2025». О новых мерах администрация планирует объявить к концу недели.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня президент США Дональд Трамп призвал все страны отказаться от торговых пошлин и пообещал, что США откажутся от своих пошлин в ответ.