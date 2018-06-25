Абу-Кемаль, Сирия, 25 июня, 2018, 05:55 — ИА Регнум. Сирийские военные освободили от боевиков часть пустыни в провинции Дейр-эз-Зор западнее города Абу-Кемаль. Об этом сообщает агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Победа в Сирии

Итогом операции стало уничтожение большого количества террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их оружия. От боевиков очищена территория площадью 1,8 тыс. кв км.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня сирийская армия освободила от боевиков территорию площадью 1,2 тыс. кв км в провинции Дейр-эз-Зор и вернула контроль над населенными пунктами Эль-Муэйзалия и Фейза-Мувейна.

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