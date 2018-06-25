Пекин, 25 июня, 2018, 05:44 — ИА Регнум. Антикоррупционное ведомство Компартии Китая заявило о наказании 7199 чиновников, включая госслужащих министерских уровней, в мае 2018 года за нарушение правил партийной дисциплины, сообщает 24 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция Китая

В общей сложности было возбуждено 4973 дела, сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. При этом самым распространенным нарушением стало незаконное получение подарков, а за ним следом — нецелевое использование служебного транспорта. В общей сложности 27 099 чиновников прошли по 18 985 делам за первые пять месяцев 2018 года.

Напомним, что в Китае ни на час не прекращается кампания по борьбе с коррупцией и ненадлежащим поведением сотрудников государственных структур и членов Компартии Китая, начатая с приходом к власти председателя Си Цзиньпина в 2013 году. Вышеуказанным лицам предписаны восемь правил поведения, за нарушение которых полагается наказание разной степени суровости.