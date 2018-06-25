Кукмор, Татарстан, 25 июня, 2018, 05:42 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Татарии поступил иск с требованием признать банкротом производителя жидкого натриевого стекла, которое имеет широкие применение — от пропитки тканей и дерева для придания им большей плотности до гидроизоляции бетона. Ответчиком в деле выступает ООО «Жидкое стекло» из Кукмора, а истцом — Сбербанк. Дело к производству пока не принято, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Иск подан 22 июня 2018 года, заявленная сумма исковых требований — 21 123 267,79 рубля. Иных споров помимо банкротного с этим же составом участников база суда не содержит. Между тем, ООО «Жидкое стекло», созданное в январе 2004 года в Кукморе для производства стекла и изделий из стекла, выступало поручителем по кредиту предприятия из Кировской области — ООО «Кирпичный завод» (г. Вятские поляны), созданного в октябре 2004 года. Кроме этого, учредитель ООО «Жидкое стекло» Лидия Ермохина также является поручителем по данному кредиту, как и предприятие «на всю сумму обязательств по мировому соглашению». Кировское предприятие полностью принадлежит Ермохиной, там же она является директором. Помимо этих двух компаний Ермохина владеет в Кировской области ООО «Кирпичное производство».

16 июня 2017 года Арбитражный суд Кировской области утвердил мировое соглашение между Сбербанком и ответчиком — ООО «Кирпичный завод» на этапе исполнительного производства и «взыскания задолженности по состоянию на 02.11.2016 года в размере 28 296 178 рублей 11 копеек по выданным в рамках генерального соглашения №897 от 21.10.2013 года об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии».

Платежи в рамках мирового соглашения должник обязан был вносить частями, начиная с 27 апреля 2017 года и по 27 марта 2022 года. В качестве обеспечения по кредитам выступали помещения производственного корпуса кирпичного завода общей площадью 8703,8 кв. м с залоговой стоимостью 14 868 000 рублей, котельная и пристрой к ней, 99/100 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, на котором находится закладываемый объект недвижимости, экскаватор, поручительство Лидии Ермохиной и ООО «Жидкое стекло».

Судя по тому, что по делу 19 марта 2018 года, то есть спустя год после того, как по мировому соглашению должны были начать исполнять обязательства, было возбуждено принудительное исполнительное производство, то долги вовремя погашать не начали. Именно это поручительство и может стать основанием для подачи банкротного иска со стороны Сбербанка.

Известно, что компания «Жидкое стекло» поставляет свою продукцию не только предприятиям Татарии, но и за пределы республики, например, в Удмуртию.