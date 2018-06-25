Владивосток, 25 июня, 2018, 05:44 — ИА Регнум. Водолазы Тихоокеанского флота разминировали около 350 боеприпасов, обнаруженных на дне бухты Золотой Рог во Владивостоке, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу флота.

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Сообщается, что боеприпасы были обнаружены в ходе ежегодного осмотра стояночных мест в торговом порту Владивостока. После обследования дна водолазами, командующий Тихоокеанским флотом принял решение о разминировании. Отмечается, что операция проходила в течение недели.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота провели учение по поиску и уничтожению условной подводной лодки противника в Японском море.