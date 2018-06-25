Москва, 25 июня, 2018, 05:40 — ИА Регнум. В течение 2019 года российские пенсионеры будут в среднем получать по 15,4 тыс. рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в опубликованном 25 июня интервью «Известиям».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

К концу 2018 года ежемесячная средняя пенсия составит 14 тыс. 414 рублей. С учетом прибавки в размере 1 тыс. рублей средняя пенсия в 2019 году вырастет до 15 тыс. 400 рублей, пояснил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минтруда назвал конкурентноспособными людей, работающих в возрасте 60 — 65 лет. По его словам, человека могут уволить независимо от возраста, однако преимущество пожилым людям дают опыт, знания и навыки.

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