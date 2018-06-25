Санкт-Петербург, 25 июня, 2018, 05:35 — ИА Регнум. Праздник выпускников «Алые паруса», проходивший в ночь на 24 июня в Санкт-Петербурге, восхитил иностранных болельщиков, прихавших в город на матчи мундиаля, сообщает «Пятый канал».

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник «Алые паруса»

Отмечается, что болельщики были восхищены праздником и назвали его «фантастическим зрелищем». Особенно поразил гостей праздника размах мероприятия, который, по словам одного из аргентинских болельщиков, отвлек их от переживаний, связанных с чемпионатом.

Как сообщало ИА REGNUM, праздник выпускников «Алые паруса» в этом году собрал рекордное число посетителей, которое по разным данным составило от 50 до 80 тысяч человек.