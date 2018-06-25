Анкара, 25 июня, 2018, 05:30 — ИА Регнум. На выборах президента Турции победил действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом заявил 25 июня глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Сади Гювен.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган после победы на президентских выборах

Гювен подтвердил, что Эрдоган заручился поддержкой абсолютного большинства избирателей. Обращений, оспаривающих итоги выборов, пока не поступало, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган уже объявил о своей победе на выборах президента. Политик назвал рекордной явку, составившую около 90%, и подчеркнул, что турецкий народ выразил свою волю.

По итогам обработки более 95% бюллетеней результат Эрдогана составил 52,74% голосов. На втором месте — кандидат от оппозиционной «Республиканской народной партии» Мухаррем Индже, его поддержали 30,7% избирателей.