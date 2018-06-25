Якутск, 25 июня, 2018, 05:37 — ИА Регнум. Выдвигаться в главы столицы Якутии намерен владелец республиканской сети магазинов «Японец» Афанасий Алексеев, который в 2017 году защищал гражданку Филиппин Ракель Фаброз, фактически попавшую в рабство к владелице клининговой компании и её мужу-полицейскому. Своё намерение баллотироваться бизнесмен озвучил в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Степанов Слава Якутск

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Баллотирующийся в мэры Якутска бизнесмен намерен в случае избрания активно бороться с коррупцией. Выдвигаться он будет при поддержке партии «Родина».

"Мне не безразлично то, что происходит в нашем городе. Надоели коррупция и хаос, проблемы и препоны в их решениях. В городе, в нашем с вами общем доме, должен быть порядок и благополучие. Для многих это решение окажется неожиданным, но я иду побеждать и менять жизнь горожан к лучшему! Я, Афанасий Алексеев, иду наводить порядок», — написал претендент в мэры в своём Facebook.

Он предполагает, что бороться за кресло главы Якутска и менять ситуацию в городе будет непросто. Тем не менее, Афанасий Алексеев надеется, что «объединив усилия, мы сможем многое изменить».

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«И в первую очередь — заставим услышать наше мнение. Хватит ждать и надеяться, пришло время решать самим», — призвал потенциальный кандидат в главы столицы Якутии.

Напомним, необходимость досрочно переизбрать главу Якутска возникла после того, как возглавивший город после выборов в сентябре-2017 Айсен Николаев 28 мая 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. Экс-руководитель республики Егор Борисов ушёл в отставку за год до истечения срока своих полномочий.

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Как сообщало ИА REGNUM, именно в квартиру Афанасия Алексеева пришла в феврале 2017 года гражданка Филиппин Ракель Фаброз, сбежав через окно от пытавшейся удерживать её семейной пары — владелицы якутской клининговой фирмы и её мужа, подполковника полиции. Прыгая из окна, филиппинка сломала ногу и позвоночник, и обратилась за помощью к бизнесмену, в квартире которого убиралась 1,5 года. Узнав, что случилось, Афанасий Алексеев вызвал скорую помощь и полицию. Через 15 минут после звонка забирать филиппинку пришли люди в форме. Они силой хотели увести женщину, но Алексеев не дал этого сделать, вытолкнув их из квартиры. Во время потасовки с полицейского слетела куртка, у него выпала зарплатная карта на имя того самого полковника полиции, который удерживал женщину.

Позже Афанасий Алексеев обращался к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой проконтролировать объективность расследования дела, возбуждённого в отношении незаконно удерживавшей гражданку Филиппин семейной пары из Якутска. Предприниматель опасался, что полицейский может повлиять на ход расследования.

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