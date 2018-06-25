Владивосток, 25 июня, 2018, 05:27 — ИА Регнум. Специалисты заповедников и нацпарков Дальнего Востока договорились о совместном фотомониторинге популяции амурского тигра на территории Приморского края, сообщает «Восток-медиа» со ссылкой на пресс-службу национального парка «Земля леопарда».

Тигр

Сообщается, что инициатором этой программы выступили представители Сихотэ-Алинского заподвеника. Участники встречи обсудили современные достижения по сбору и обработке данных с фотоловушек, а также поделились своим опытом в сфере фотоучета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кош-Агачском районе Республики Алтай фотоловушки запечатлели старейшего снежного барса региона по кличке Хоргай.