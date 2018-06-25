Мехико, 25 июня, 2018, 05:17 — ИА Регнум. Около 30 правоохранителей задержаны в мексиканском штате Мичоакан в ходе расследования громкого убийства. Об этом сообщает газета El Universal. Политик Фернандо Хуарес, баллотировавшийся на пост главы муниципалитета Окампо, был убит 21 июня. Неизвестные подъехали к его дому и выстрелили в кандидата.

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Среди задержанных — начальник полиции Окампо Оскар Гарсиа. Отмечается, что Гарсиа и его подчиненные устроили перестрелку со стражами порядка. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 июля в Мексике намечены всеобщие выборы. Политический процесс сопровождается громкими убийствами. Так, с начала сентября 2017 года по середину июня 2018 года жертвами убийц стали 113 политиков.

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