Екатеринбург, 25 июня, 2018, 05:05 — ИА Регнум. Пианист Денис Мацуев посетил в Екатеринбурге матч сборных Японии и Сенегала чемпионата мира по футболу. Впечатлениями от еще идущего матча пианист поделился в коротком видео на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Kremlin.ru Денис Мацуев

Мацуев отметил, что на матче также присутствует принцесса Японии, приехавшая специально на этот матч.

«Потрясающая совершенно атмосфера! Ура, футбол! Ждем завтра Россия — Уругвай», — добавил музыкант.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня пианист Денис Мацуев очень радостно отрегировал на победу сборной России по футболу в матче против сборной Египта.