Екатеринбург, 25 июня, 2018, 05:01 — ИА Регнум. Пианист Денис Мацуев представил юных талантливых исполнителей на открытии третьего ежегодного фестиваля «Денис Мацуев представляет», сообщает «Российская газета».

Mkrf.ru Денис Мацуев и Юрий Башмет

Отмечается, что большинство юных дарований учится в Уральском музыкальном колледже. Молодые музыканты исполнили классические композиции как сольно, так и в сопровождении Уральского молодежного симфоническго оркестра. Также сообщается, что второй день фестиваля будет посвящен джазу.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в Перми стартовал Дягилевский фестиваль, в гала-концерте которого приняли участие знаменитые пианисты Алексей Любимов, Александр Мельников, Алексей Зуев и Вячеслав Попругин.