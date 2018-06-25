Сакраменто, США, 25 июня, 2018, 04:48 — ИА Регнум. В американском штате Калифорния горят леса. Эвакуированы жители около 600 домов, сообщает агентство Associated Press.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

В регионе установилась сухая погода и дуют сильные ветры. Площадь неконтролируемого пожара составляет 6,5 кв км. Первый очаг возник неподалеку от населённого пункта Клирлейк-Окс. Огонь уничтожил 12 зданий.

В местности, известной как Спринг-Вэлли, эвакуированы жители всех домов. Здесь проживает примерно 3 тыс. человек.

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