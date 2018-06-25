Владивосток, 25 июня, 2018, 04:40 — ИА Регнум. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко в рамках антикоррупционной деятельности на своей странице Facebook призвал горожан, сталкивающихся с проявлениями коррупции в городской администрации, отправить ему личное сообщение в соцсети.

Стоп коррупции!

Мэр попросил жителей города о личном доверии и попросил предоставлять ему достоверную информацию. В свою очередь Веркеенко пообещал сообщившим полную анонимность и безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Новгородской области был задержан глава местного управления Роспотребнадзора Анатолий Росоловский по обвинению в получении взятки в крупном размере.