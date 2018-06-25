Пекин, 25 июня, 2018, 04:38 — ИА Регнум. Количество задержанных наркоманов в Пекине за 2017 год составило 7745 человек, что на 3,2% больше, чем годом ранее, сообщили в Пекинском бюро общественной безопасности, передает 25 июня агентство Синьхуа.

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Рост числа наркозависимых в Пекине замедлился, однако не прекратился, отметил замдиректора бюро Тао Цзин во время пресс-конференции. За прошедшее десятилетие количество наркозависимых росло в среднем на 10%. К концу 2017 год в столице Поднебесной было зарегистрировано 36 тыс. наркозависимых. При этом растет количество потребляющих новы типы наркотиков вроде хата и «веселящего газа».

Напомним, что суд провинции Гуандун 23 июня приговорил к смертной казни 10 заключенных, обвиняемых в наркопреступлениях. По суровым китайским законам, смертной казни не избежать, если при подозреваемом было не менее 50 г героина.