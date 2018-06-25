Солт-Лейк-Сити, США, 25 июня, 2018, 04:37 — ИА Регнум. Компания Facebook представила на конференции CVPR-2018 нейросеть, способную показать действия музыканта по аудиотреку, сообщает пресс-служба компании.

Игра на скрипке

В текущей версии на вход подается музыка, исполняемая на скрипке или фортепиано, а изображение скелета начинает повторять движения, будто бы играет на инструменте, следуя аудиодорожке. Исследователи планируют добиться визуализации полностью детализованного и верного движения рук и пальцев музыканта во время исполнения музыки.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые из Стенфордского университета создали нейросеть, способную придумывать интернет-мемы.