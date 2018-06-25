Конакри, 25 июня, 2018, 04:34 — ИА Регнум. Легкомоторный самолет разбился на западе Гвинеи, погибли четыре человека. Об этом сообщает агентство France-Press.

Самолёт

Самолет французской авиакомпании Aigle Azur упал на землю в районе города Сугета. На борту находились четыре человека: граждане Гвинеи, ФРГ, Польши и Кабо-Верде, все они погибли.

Расследованием трагедии занимается генеральное управление гражданской авиации Гвинеи.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня спортивный самолет потерпел крушение в Литве. На его борту находились два человека, один из них получил травмы.

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