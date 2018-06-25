Абуджа, 25 июня, 2018, 04:26 — ИА Регнум. Жертвами конфликта скотоводов и фермеров в центральной части Нигерии стали по меньшей мере 86 человек. Об этом сообщает агентство France-Presse.

U.S. Marine Corps Африка. Конфликт

Столкновения произошли на территории штата Плато. Сотрудники полиции обнаружили тела погибших, когда осматривали селения в регионе Барикин Лади.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали еще шесть человек. Почти 50 домов были уничтожены огнем. В регионе объявлен комендантский час.

Этнические группы, ведущие оседлый или кочевой образ жизни, конфликтуют в Нигерии из-за земли и водных источников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации в Нигерии 257 нелегальных детских приютов. Дети, попадающие в такие «фабрики», становятся жертвами торговцев людьми и человеческими органами.

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