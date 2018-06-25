Казань, 25 июня, 2018, 04:10 — ИА Регнум. Число погибших при взрыве газа в Заинске выросло до двух человек. В Казани скончалась получившая тяжелые травмы пенсионерка, сообщает издание «Бизнес Online».

16.mchs.gov.ru На месте взрыва

Пожилая женщина была доставлена в реанимацию в ночь на 23 июня, рассказал представитель Минздрава Татарии. Утром 24 июня она умерла.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа произошел в одной из квартир в Заинске 22 июня. Пострадали десять человек, включая 13-летнюю девочку. Один из пострадавших скончался в больнице. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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