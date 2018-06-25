Москва, 25 июня, 2018, 04:11 — ИА Регнум. Московские больницы проведут в июле образовательные лекции, бесплатные обследования и консультации, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Windons В больнице

Сообщается, что молодым родителям предоставлят экскурсии в роддома, родственников тяжелобольных обучат правильному уходу за пациентами и расскажут, как справляться со стрессовыми ситуациями. Также жителям столицы расскажут о травмах, сахарном диабете и хронических заболеваниях, проведут лекции о правильном питании и лечебной гимнастике.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что более 90% жителей столицы довольны работой городских поликлиник.