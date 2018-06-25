В сборной Египта опровергли возможный уход Салаха
Грозный, 25 июня, 2018, 03:52 — ИА Регнум. Сообщения о намерении Мохаммеда Салаха покинуть египетскую футбольную сборную после встречи с главой Чечни, не соответствуют действительности. Об этом заявил руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил, передает RT.
По его словам, форвард находится на тренировочной базе и тренируется вместе с другими игроками. Салах присутствовал на всех матчах и не сообщал руководству о подобном намерении.
«Не было никакого разговора на эту тему», — подчеркнул Исмаил и порекомендовал принимать во внимание только записи самого футболиста в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ, согласно которому нападающий сборной Египта Мохаммед Салах стал почётным гражданином республики. Позже СМИ сообщили о недовольстве Салаха вовлеченностью в далекие от спорта ситуации.