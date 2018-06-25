Грозный, 25 июня, 2018, 03:52 — ИА Регнум. Сообщения о намерении Мохаммеда Салаха покинуть египетскую футбольную сборную после встречи с главой Чечни, не соответствуют действительности. Об этом заявил руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил, передает RT.

Андрей Пронин ИА REGNUM Мохаммед Салах во время матча против сборной России

По его словам, форвард находится на тренировочной базе и тренируется вместе с другими игроками. Салах присутствовал на всех матчах и не сообщал руководству о подобном намерении.

«Не было никакого разговора на эту тему», — подчеркнул Исмаил и порекомендовал принимать во внимание только записи самого футболиста в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ, согласно которому нападающий сборной Египта Мохаммед Салах стал почётным гражданином республики. Позже СМИ сообщили о недовольстве Салаха вовлеченностью в далекие от спорта ситуации.