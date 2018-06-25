Киев, 25 июня, 2018, 03:44 — ИА Регнум. Реформы, которые проводит украинская власть, довели украинцев до обнищания, заявил народный депутат Верховной рады Вадим Рабинович телеканалу «112».

Иван Творожников. Нищие около церкви. 1889

Рабинович отметил, что две трети украинцев из-за бедственного финансового положения в 2018 году не собираются брать отпуск. Также депутат заявил, что на Украине продолжается рост цен, несмотря на заявления правительства об обратном.

Как сообщало ИА REGNUM, украинцы стали чаще пользоваться услугами ломбардов в 2018 году. Сообщается, что за сутки в ломбарды обращается около 50 человек, в 75% случаев имущество не выкупается.