Вашингтон, 25 июня, 2018, 03:36 — ИА Регнум. Бластер героя саги «Звездные войны» Хана Соло, участвовавший в съемках картины, был продан на аукционе в США за $550 тысяч, сообщает Reuters.

Цитата из к/ф «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая». Реж. Ричард Маркуанд. 1983. США С бластером

Муляж пистолета Маузер К96, загримированный под футуристический бластер DL-44, принадлежал герою Харрисона Форда в шестом эпизоде знаменитой киносаги. Теперь этот пистолет принадлежит сети музеев Рипли.

Как сообщало ИА REGNUM, двууголку императора Франции Наполеона Бонапарта выкупил на аукционе в Лионе за 350 тысяч евро коллекционер французского антиквариата.