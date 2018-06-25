Москва, 25 июня, 2018, 03:12 — ИА Регнум. Люди, продолжающие трудовую деятельность в 60 — 65 лет, конкурентны на рынке труда. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в интервью «Известиям», опубликованном 25 июня.

Пенсионер

По словам министра, в любом возрасте человека могут уволить. Всё зависит от его компетенций.

«Люди, которые работают в 60−65 лет, конкурентны на рынке труда: у них есть опыт, знания, навыки», — отметил Топилин.

Повышение возраста выхода на пенсию обусловлено экономической необходимостью. Продолжительность жизни в России за последние годы заметно выросла — почти до 73 лет, пояснил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. В течение переходного периода предлагается увеличить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет.

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